Окупанти вбили ракетою 11-річну дівчинку у Запоріжжі та випустили по Херсонщині 495 снарядів – ситуація у регіонах

Ніч проти 9 квітня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації розповіли про ситуацію у регіонах станом на 9:00 неділі, 9 квітня.

Чернігівщина

За минулу добу – три обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів (до 20 вибухів) та ймовірно запуск ракети з літака. Без жертв та постраждалих. Руйнувань немає.

Сумщина

Зранку з території Росії здійснено три артилерійські обстріли Середино-Будської громади. Зафіксовано п’ять прильотів. За попередніми даними – без руйнувань та постраждалих. Вчора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Хотінської, Великописарівської, Миропільської. Зафіксовано 79 прильотів.

Запорізька область

Троє мешканців області загинули, ще п’ять отримали поранення внаслідок ворожих атак за минулу добу.

Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе та ще 15 населених пунктів стали цілями для російських снарядів: один ракетний обстріл, чотири авіаційні, п'ять атак БПЛА та 46 артобстрілів здійснив ворог.

За добу зруйновано або пошкоджено кілька десятків об'єктів: квартир, будинків, господарчих споруд. Фахівці фіксують руйнування

Вночі ворог атакував обласний центр, поцілив у приватний будинок. Загинув батько та дитина, матір вдалося дістати з-під завалів.

Дніпропетровщина

Вчора ворог обстрілював Нікопольський район, бив з важкої артилерії та БПЛА. Під прицілом опинилися Марганецька та Мирівська громади. Там снаряди пошкодили газопровід та паркан. Наслідки атак ще уточнюють рятувальники. Без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Вільхівка, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо, ракета Х-59) по території поруч з водосховищем у Харківському районі, пошкоджено будівлі у селищі. Мала Данилівка.

Вчора ворог завдав ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Ракета, попередньо С-300, влучила у землю на відкритій території. Частково пошкоджено три житлових будинки та три господарчих споруди.

Внаслідок обстрілів селища Дворічна Куп'янського району загинули два цивільних чоловіків – 65 та 34 років.

Під час обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, поранення зазнала 65-річна жінка. Також у с. Подоли обстрілом пошкоджено електротрансформатор.

У м. Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

У селищі Слобожанське Чугуївського району чоловік знайшов підозрілий предмет і почав розбирати його, внаслідок чого він вибухнув, – його госпіталізували з вибуховим пораненням.

Луганщина

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кузьминого, що у Кремінській громаді. Артилерійських обстрілів від росіян зазнали Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка.

Донеччина

Минулої доби ворог здійснив авіаудар некерованою ракетною сисстемою, застосовував артилерію і міномет. Обстріляні: Бахмут, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, смт Очеретине, с.Времівка, с.Дружба. В усіх населених пунктах руйнувань зазнали житлові сектори. За добу – двоє поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл, випустивши 495 снарядів з різного виду озброєння та авіації.

Херсон ворог обстріляв шість разів (23 снаряди).

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Горностаївському районі тривають рейдові заходи з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі.

На деокупованій території Херсонщини тривають роботи з відновлення та відбудови.

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