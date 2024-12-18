Окупанти вбили та поранили цивільних у Херсоні — в прокуратурі повідомили подробиці

Окупанти вкотре атакували дроном цивільне авто — розпочато розслідування.
Окупанти вкотре скинули вибухівку на цивільне авто у Херсоні, внаслідок чого загинула людина. Ще одну поранено.
Згідно з повідомленням Офісу генерального прокурора розпочато досудове розслідування.
"За даними слідства, 18 грудня близько 17:00 військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований", — заявили у генпрокурора.
Прокурори вживають усі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.
Нагадаємо, 18 грудня у декількох областях України оголосили тривогу через рух БпЛА. Інформацією про це передали Повітряні Сили ЗСУ.
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