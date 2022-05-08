Окупанти вбили у Маріуполі понад 25 тисяч людей, більшість з них - мирні - полк "Азов"

Окупанти вбили у Маріуполі понад 25 тисяч людей, більшість з них - мирні - полк "Азов"

Російська армія за понад 2,5 місяця блокади Маріуполя вбила понад 25 людей, більшість з них - це мирні мешканці.

Це є дані полку "Азов", які бійці ведуть самостійно від початку повномасштабного вторгнення РФ до міста.

Про це повідомив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко під час пресконференції з "Азовсталі" у неділю, 8 травня.

"Захоплення Маріуполя відбувається останні 2,5 місяці. Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії. Така осада і таке захоплення відбувалося так довго, такого ще не було в історії, з такою кількістю жертв серед військових ворога, так і значних втрат серед мирного населення", — сказав Самойленко.

Щодо ситуації на "Азовсталі", як зазначають захисники Маріуполя, вона - критично складна. Ворог веде постійні обстріли. Лише за минулу ніч бійці нарахували близько 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, снайпери, а піхота намагається йти на штурм.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують блокувати та штурмувати українські підрозділи у районі заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цього росіяни облаштували нову точку для корегування обстрілів і веденення снайперського вогню.

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