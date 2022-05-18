Окупанти вчергове обстріляли Одеську область з акваторії Чорного моря

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.
Російські загарбники завдали черговий ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"По Одещині завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону. За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.
Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені.
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