Окупанти вчергове обстріляли Одеську область з акваторії Чорного моря

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Російські загарбники завдали черговий ракетний удар по Одеській області з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"По Одещині завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону. За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені.

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