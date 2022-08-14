Окупанти вчергове обстріляли Слов'янськ: зруйновані приватні будинки

У ніч проти 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. В результаті зруйновано кілька приватних будинків.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях.

"На жаль, ніч знову була неспокійною. Цього разу ворог обстріляв мікрорайон Північний. Зруйновано кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - повідомив він.

Нагадаємо, окупанти "за дурної голови" штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку.

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