Окупанти вчергове вдарили по Херсонщині: уламки снарядів убили двох людей

У середу, 22 лютого, російські війська атакували село Новотягинка Херсонської області – внаслідок обстрілів загинуло двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під прицілом ворога були приватні будинки мешканців.

"Від уламків російських снарядів загинуло двоє українців: 81-річна жінка та 68-річний чоловік від отриманих ран загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 лютого, під час звернення Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.

У ніч проти 22 лютого у Херсоні знову прогриміли вибухи.

Читайте також: