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Окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімзаводу - спалахнула пожежа

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімзаводу - спалахнула пожежа

ПАТ Авдіївський коксохімічний завод. ФОТО: Євгеній Бондаренко

Над найбільшим у Європі коксохімічним підприємством підіймається густий чорний дим.

Російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області. 

Про це повідомив у Telegram колишній керівник заводу, народний депутат Муса Магомедов.

За його словами, авіаудар припав на скрубери цеху уловлювання, які в результаті атаки охопило полум'я. Над найбільшим у Європі коксохімічним підприємством підіймається густий чорний дим.

Народний депутат опублікував у Мережі наслідки удару по заводу. Та попередив, що окупанти будуть знову брехати, що поцілили у боєкомплект, яких на території заводу ніколи не було.

Нагадаємо, проятгом 26 вересня російські загарбники скинули 20 керованих авіабомб на Херсонщину, внаслідок атаки є загиблі.

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Дата публікації
Перегляди
483
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