Окупанти вдарили авіабомбами по Авдіївському коксохімзаводу - спалахнула пожежа

Над найбільшим у Європі коксохімічним підприємством підіймається густий чорний дим.
Російські окупанти скинули авіабомби на Авдіївський коксохімічний завод у Донецькій області.
Про це повідомив у Telegram колишній керівник заводу, народний депутат Муса Магомедов.
За його словами, авіаудар припав на скрубери цеху уловлювання, які в результаті атаки охопило полум'я. Над найбільшим у Європі коксохімічним підприємством підіймається густий чорний дим.
Народний депутат опублікував у Мережі наслідки удару по заводу. Та попередив, що окупанти будуть знову брехати, що поцілили у боєкомплект, яких на території заводу ніколи не було.
Нагадаємо, проятгом 26 вересня російські загарбники скинули 20 керованих авіабомб на Херсонщину, внаслідок атаки є загиблі.
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