Окупанти вдарили дронами по Одещині: фото наслідків влучання

Вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала ракетами та безпілотниками південні регіони України. З кримського мису Чауда Росія спрямувала шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі дрони були збиті силами Протиповітряної оборони.

Фото наслідків влучань на Одещині показали Сили оборони півдня.

Так, уламки одного із збитих БпЛА впали на яхт-клуб Одеси, де зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали.

Наслідки удару дронами по Одесі 17 жовтня / Фото: Сили оборони півдня

Наслідки удару дронами по Одесі 17 жовтня / Фото: Сили оборони півдня

Наслідки удару дронами по Одесі 17 жовтня / Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони півдня також додали, що пізніше з літаків тактичної авіації було спрямовано ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони знищили в небі над Миколаївщиною.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону зазначила, що ворог продовжує тероризувати південний регіон, використовуючи досить активно повітря.

Шість "Шахедів", які були спрямовані з Кримського півострова в напрямку Одеси, були знищені на підльоті в морі.

Нагадаємо, вночі 17 жовтня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками, ракетами Х-59 та С-300.

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