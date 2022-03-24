Окупанти вдарили фосфорними бомбами по Рубіжному та з моря ракетами по Харкову: яка ситуація у регіонах

Окупанти вдарили фосфорними бомбами по Рубіжному та з моря ракетами по Харкову: яка ситуація у регіонах

У Чернігові ворожі обстріли пошкодили аміакопровід.

Сьогодні, 24 березня, вже 29-й день широкомасштабного вторгнення Росії до України. Як минула ніч та яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Київська область

Вночі повітряні тривоги по всій області. Був бій в Ірпені, Гостомелі. Постійні артилерійські обстріли. У Фастівському районі обстріляли село Ясногородка. Коцюбинське в Бучанському районі — мінометний обстріл. Інформація про загиблих та поранених серед мирних мешканців уточнюється, дані про руйнування відсутні.

Чернігівська область

Чернігів: оборона міста. Російська армія різко збільшила кількість обстрілів міста, житлових та промислових районів. Особливо інтенсивно від вечора. Увечері 23 березня пошкоджено аміакопровід на одному з найбільших підприємств харчової промисловості Чернігова. На місці працювала ДСНС, попередньо витоку аміаку не зафіксовано. Населення міста на всяк випадок попередили про порядок дій у разі хімічної загрози. Дані про руйнування внаслідок обстрілів уточнюються.

Житомирська область

Ніч неспокійна. Було декілька тривог. Влучання ракети в промисловий об'єкт в Новоград-Волинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Сумська область

Окрім Охтирського району, де тривали бої і рух ворожих колон, ніч в області пройшла відносно тихо. Інформація щодо руйнувань і постраждалого мирного населення наразі відсутня.

Харківська область

Вночі збільшилася кількість атак з далеких відстаней на Харків, але ЗСУ на своїх позиціях, проривів ворога не відбулося. Російські окупанти 23 березня із Чорного моря обстріляли центр Харкова, застосувавши ракети "Калібр". Область: тривають бої в Ізюмському районі, вчора там збили два літаки окупантів. Увечері відбувся обстріл Старого Салтова, є постраждалі та одна людина загинула.

Луганська область

Обстріли Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. По околицях Рубіжного завдано удару фосфорними бомбами. Чотири загиблих, двоє з яких — діти, та шестеро поранених.

Донецька область

Ситуація напружена. Авдіївка, Очеретине — бої. Вчора обстріляли Бахмут. Маріуполь у блокаді, але бореться. Гуманітарний вантаж жоден не доїхав. Мар'їнку росіяни доруйновують - наступають, ЗСУ відкидають їх назад.

Миколаївська область

На Миколаївщині ніч минула відносно спокійно, без урахування повітряних тривог. Продовжуються роботи щодо підключення знеструмлених населених пунктів до електрики.

Херсонська область

Становище області залишається складним. Постріли та сильні вибухи були вночі у Чорнобаївці. Надходили повідомлення про вибухи у громадах біля Снігурівки та на межі із Дніпровщиною. Щодо викрадень — вчора пізно було звільнено з полону директора театру Олександра Книгу.

Одеська, Дніпровська області

Вночі або зранку повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

Кіровоградська, Дніпровська, Рівненська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська, Вінницька, Закарпатська, Хмельницька, Тернопільська, Черкаська, Львівська, Запорізька області

Ніч минула без тривог.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 29-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 24 березня від рук росіян загинуло 128 дітей.

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