Окупанти вдарили фосфорними снарядами по приватному сектору в Бахмуті (відео)

Російські окупаційні війська завдали удару фосфорними снарядами по приватних будинках одного з районів Бахмуту Донецької області.

Відповідне відео оприлюднив канал "СтратКом ЗСУ" в Telegram.

"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмута", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Бахмуті

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що з військової точки зору Бахмут має дуже вигідне розташування, оскільки відкриває подальші шляхи до таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Часів Яр. Саме через це окупанти так активно його штурмують.

Американський Інститут вивчення війни припускає, що російські війська знизили темп наступу під Бахмутом після удару Збройних сил України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що мобілізовані росіяни в Україні зазнають величезних втрат, тільки на Авдіївському та Бахмутському напрямках щодня гине по сотні "мобіків", не рахуючи поранених.

Тим часом окупаційна армія сама підтверджує, що застосовує в Бахмуті заборонену зброю. Про це один з окупантів розповів дружині в телефонній розмові, яку перехопила СБУ.