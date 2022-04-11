Окупанти вдарили із важкого озброєння по багатоповерхівці у Лисичанську: відомо про першу жертву (фото)

Окупанти вдарили із важкого озброєння по багатоповерхівці у Лисичанську: відомо про першу жертву (фото)

ДСНС продовжують розбирати завали.

Російські окупанти 11 квітня обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння. У результаті атаки загарбників є один загиблий.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Пряме влучання у багатоповерхівку, ДСНС продовжують розбирати завали. Вже маємо одного загиблого. Інформація буде оновлюватися", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, головний лікар підігрує кадирівцям: в окупованій лікарні Рубіжного ворог знімає пропагандистські відео.

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