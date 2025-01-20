Окупанти вдарили КАБами по Харківщині: є постраждалі, зокрема дитина

Війська РФ скинули три КАБи на Золочів Харківської області. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Удар по Золочеву на Харківщині

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Як зазначається, 19 січня близько 23:05 збройні сили РФ завдали три авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району. Зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 — пошкоджено. Також внаслідок ворожих атак пошкоджено господарські приміщення, три магазини, два авто, лінії електромережі.

"Отримала поранення 14-річна дівчина. Дитину доставили до лікарні. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", — йдеться у повідомленні.

Попри складну безпекову ситуацію, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх заходів для документування злочинів, вчинених військовослужбовцями армії РФ.

Нагадаємо, 18 січня у Харкові та області пролунали вибухи. Зафіксовано ворожі удари у Харківському та Чугуївському районах.

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