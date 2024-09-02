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Окупанти вдарили КАБом по передмістю Харкова — Синєгубов повідомив про наслідки

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Окупанти вдарили КАБом по передмістю Харкова — Синєгубов повідомив про наслідки

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов / Скриншот

Голова Харківської обласної державної адміністрації повідомив про постраждалого.

Окупанти вдарили російською корегованою авіаційною бомбою калібром 500 кг (КАБ) по Руській Лозовій, що у передмісті Харкова. За попередніми даними, є один постраждалий. 

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Пошкоджене приватне домоволодіння. 

Інформація оновлюється.

Також у Харкові зафіксоване влучання у Київському районі.  Станом на 16:00 про постраждалих не повідомляють.

Відомо, що пошкоджено автомобіль. 

Огляд триває.

Нагадаємо, 2 вресня повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині, а також про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в області.

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