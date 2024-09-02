Окупанти вдарили КАБом по передмістю Харкова — Синєгубов повідомив про наслідки

Голова Харківської обласної державної адміністрації повідомив про постраждалого.
Окупанти вдарили російською корегованою авіаційною бомбою калібром 500 кг (КАБ) по Руській Лозовій, що у передмісті Харкова. За попередніми даними, є один постраждалий.
Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Пошкоджене приватне домоволодіння.
Інформація оновлюється.
Також у Харкові зафіксоване влучання у Київському районі. Станом на 16:00 про постраждалих не повідомляють.
Відомо, що пошкоджено автомобіль.
Огляд триває.
Нагадаємо, 2 вресня повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині, а також про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в області.
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