Окупанти вдарили КАБом по передмістю Харкова — Синєгубов повідомив про наслідки

Окупанти вдарили російською корегованою авіаційною бомбою калібром 500 кг (КАБ) по Руській Лозовій, що у передмісті Харкова. За попередніми даними, є один постраждалий.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Пошкоджене приватне домоволодіння.

Інформація оновлюється.

Також у Харкові зафіксоване влучання у Київському районі. Станом на 16:00 про постраждалих не повідомляють.

Відомо, що пошкоджено автомобіль.

Огляд триває.

Нагадаємо, 2 вресня повітряні сили попереджали про пуски КАБів на Харківщині, а також про пуски ворожих керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в області.

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