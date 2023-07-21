Окупанти вдарили "Калібрами" по Одещині: Гуменюк назвала цілі нічної атаки

Російська окупаційна армія продовжує ракетний терор, пов'язаний з зерновою угодою. Цієї ночі РФ знову спрямувала атаку "Калібрами" на Одеську область. Підступність росіян полягала у тому, що удар був завданий у дві хвилі.

Про це керівниця пресцентру Сили оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна, безпосередньо в ангари з його збереження, і підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Підступність ворога в тому, що удар був спрямований у дві хвилі. Спочатку дві ракети. Потім, коли на об'єкті працювали рятувальники і тривало гасіння пожежі, знов удар ракетою", - наголосила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, інформації про постраждалих поки що немає. Рятувальники встигли перейти до укриття. Втім, в результаті атаки пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної техніки.

Росіяни атакували Одеську область "Калібрами", вивівши на чергування ракетоносій посеред ночі. Окупанти спрямували ракети за дуже складним курсом, розповіла Гуменюк.

"З використанням особливостей рельєфу. Зокрема, особливостей самого Чорного моря. Дуже низька висота і максимальна наближення прямування ракет до державного кордону України. Тобто провокація на провокації. Влучання відбулося фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки виявлення ракет в таких обставинах дуже складне. Як тільки виявили - одразу повідомили, але в цей момент відбулося влучання", - каже Гуменюк.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вночі 21 липня в Одеській області знову пролунав вибух. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування противником ракетного озброєння в регіоні.

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