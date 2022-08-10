Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селищу в Харківській області: є жертви (фото)

Російські війська 10 серпня обстріляли селище Старий Салтів у Чугуївському районі Харківщини. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.
За даними правоохоронців, обстріл окупанти здійснили касетними боєприпасами.
Про це поліція Харківщини повідомила в Мережі.
"10 серпня близько 12:00 ворог вкотре обстріляв селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення, не сумісні з життям, і загинули на місці", – вказано в заяві.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження про порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, 10 серпня українські військові завдали загарбникам значних втрат на Харківському напрямку, де окупанти вели штурмові дії.
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