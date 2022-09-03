Окупанти вдарили по 9 населених пунктах Харківщини, але не наступали — Генштаб

На Слобожанському напрямку військова ситуація 2 вересня не змінилася.

Російські окупанти не намагалися наступати на позиції Збройних сил України.

Про це вранці 3 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Золочів, Великі Проходи, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Пришиб", — сказано в повідомленні.

На Слов’янському напрямку з артилерії армія РФ обстрілювала Велику Комишуваху, Карнаухівку, Вірнопілля.

"Активних наступальних дій ворог не проводив", — зазначили у відомстві.

Раніше стало відомо, що під час боїв на півдні українські воїни вразили командно-спостережний пункт у Снігурівці на Миколаївщині та понтонну переправу біля Козацького.

Обстріли регіонів: рашисти вгатили з артилерії по Харківщині та "Градів" по Дніпропетровщині

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