Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти вдарили по амбулаторії на Херсонщині – медик отримав контузію (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
162
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти вдарили по амбулаторії на Херсонщині – медик отримав контузію (фото)

Наслідки обстрілу на Херсонщині. / Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав.

Окупаційна армія РФ вдень 11 вересня обстріляла амбулаторію у селі Станіслав, що на Херсонщині, поранено фельдшера.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

"Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах. Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджена амбулаторія на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджена амбулаторія на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджена амбулаторія на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Пошкоджена амбулаторія на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, на Сумщині внаслідок ударів дронами пошкоджено двоповерховий будинок (фото).

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
162
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація