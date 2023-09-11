Окупанти вдарили по амбулаторії на Херсонщині – медик отримав контузію (фото)

Російська армія обстріляла амбулаторію у селі Станіслав.
Окупаційна армія РФ вдень 11 вересня обстріляла амбулаторію у селі Станіслав, що на Херсонщині, поранено фельдшера.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через ворожий удар у медичному закладі пошкоджено вікна та дах. Мінно-вибухову травму та контузію дістав фельдшер. Постраждалому надають меддопомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Сумщині внаслідок ударів дронами пошкоджено двоповерховий будинок (фото).
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