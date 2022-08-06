Окупанти вдарили по будинку в Костянтинівці і школі в Кураховому: ситуація на Донеччині (фото і відео)

У ніч проти 6 серпня росіяни завдали ударів по містах у відносному тилу в Донецькій області.

Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку. Окупанти знищили під’їзд у багатоповерхівці. З-під завалів та заблокованих квартир витягнули семеро людей. Крім того, ще одним обстрілом росіяни пошкодили школу. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено п'ять приватних будинків. У Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею. У Дружківці пошкоджено п'ять житлових будинків.

Росіяни завдали ракетного ударупо Кураховому. Окупанти влучили у школу та житлові будинки.

Своєю чергою, в поліції повідомляють, що загалом армія російських терористів вдарила по 20 населених пунктах - це Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мар’їнка, Соледар, Часів Яр, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Південне, Північне, Щербинівка, Піски, Первомайське, Уманське, Орлівка, Бахмутське, Опитне. Масованому обстрілу піддалася Авдіївка: було 12 ударів.

Фото: ГУМВС України в Донецькій області

Окупанти знищили та пошкодили 25 житлових будинків, дві школи, будівлю Авдіївського коксохіму, магазин, лінії електропередач. Є загиблі та поранені цивільні мешканці. Росіяни завдавали ударів ракетами, танками, артилерією, "Градами".

Як повідомлялося, у ніч проти 6 серпня близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок атаки окупантів пораненя отримали дві людини. Крім того, пошкоджено житлові будівлі.

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