Окупанти вдарили по будинку в Миколаєві: поранено дитину, під завалами є люди

Російські війська 23 липня обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно.

Окупанти влучили у житловий будинок. Відомо про щонайменше одну поранену людину.

Про це голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила в Мережі.

"16-річна дитина… Осколкове поранення. За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок… Під завалами люди!" – зазначається в дописі.

"Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", – додала очільниця облради.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня в Миколаєві окупанти завдали удару шістьма ракетами С-300. За попередньою інформацією, жертв немає.