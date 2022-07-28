Окупанти вдарили по Чугуєву на Харківщині: зруйновано школу і будинок культури, під завалами люди

Кількість постраждалих не повідомляється, рятувальники розбирають завали.
Вночі 28 липня російська армія обстріляла Чугуїв у Харківській області. У результаті буди зруйновані школа і будинок культури, де перебували мирні мешканці.
Про це повідомила міський голова Галина Мінаєва.
Кількість постраждалих поки невідома. Рятувальники розбирають завали на місці події.
"Прошу усіх зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста", - зазначила очільниця Чугуєва.
Нагадаємо, вночі Росія випустила ракети С-300 по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив, що обидва обстрілу сталися відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів
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