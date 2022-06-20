Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

Росіяни обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто не постраждав.

У ніч проти 20 червня російські окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області з ствольної артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Унаслідок в селі Велика Костромка спалахнув приватний будинок. Люди не постраждали.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, у Дніпрі домашній бійцівський собака накинувся на власницю. Його господар змушений був вгамовувати пса пострілами зі зброї.

Фото: Микола Лукашук

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