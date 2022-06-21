Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з артилерії та перебили лінію електропередачі

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, ніхто не постраждав. Одне з сіл залишилось без світла.
Російські окупанти в ніч проти 21 червня з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Поцілили по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив він.
Голова обласної ради Микола Лукашук додав, що ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередачі. Тому одне з сіл частково залишилось без світла.
Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області загинуло три людини. Тіло одного з загиблих знайшли рятувальники.
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