Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з артилерії та перебили лінію електропередачі

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з артилерії та перебили лінію електропередачі

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, ніхто не постраждав. Одне з сіл залишилось без світла.

Російські окупанти в ніч проти 21 червня з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Поцілили по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив він.

Також читайте У центрі Дніпра рятувальники діставали каченят із пастки: зворушливі фото

Голова обласної ради Микола Лукашук додав, що ворожий снаряд впав у поле і перебив лінію електропередачі. Тому одне з сіл частково залишилось без світла.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області загинуло три людини. Тіло одного з загиблих знайшли рятувальники.

Безкоштовний цирк: у Дніпрі влаштували шоу просто в метро

Читайте також: