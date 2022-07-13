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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ: тисячі людей залишилися без світла

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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з РСЗВ: тисячі людей залишилися без світла

Фото: Сайт президента України

Снарядами зачепило лінію електропередачі у трьох селах. Тому через окупантів без світла залишилися близько 6 тисяч людей.

У ніч проти 13 липня російські окупанти двічі вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню. Окрім Нікополя, під вогонь потрапили Червоногригорівська та Мирівська громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Червоногригорівській зачепило лінію електропередачі - частково без світла сама Червоногригорівка та два села. Це приблизно 6 000 абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків", - зазначив він.

У Мирівській громаді пошкоджено заклад соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, під час обстрілів люди не постраждали

"І після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, уполювали за ніч два ворожих БПЛА", - додав голова ОВА. 

Нагадаємо, російські війська гатили з реактивної артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на околиці Нікополя.

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