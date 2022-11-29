Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: поранено жінку (фото)

Загарбники понівечили в громаді близько пів десятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

Російські військові вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії, внаслідок чого поранено літню жінку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні пообіді окупаційна армія Російської Федерації вдарила з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Внаслідок обстрілу постраждала літня жінка 1949 року народження: вона отримала легкі ушкодження, нині перебуває в задовільному стані і лікуватиметься амбулаторно", - розповів він.

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Загарбники також понівечили в громаді близько пів десятка приватних будинків, господарську споруду, газогін.

Лукашук додав, що попри кілька сигналів повітряної тривоги, в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно. Ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, ворожі загарбники всю ніч тероризували Дніпропетровщину: шість сімей залишилися без домівок.

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