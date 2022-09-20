Окупанти вдарили по Дніпропетровщині з важкої артилерії: випустили понад 100 снарядів

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російська армія у ніч проти 20 вересня обстріляла Дніпропетровську область з "Градів" та важкої артилерії. Під вогонь потрапили Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог ударив по ним 5 разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів. Попередньо, люди не постраждали", - написав він.

Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так затято тримаються за правий берег Дніпра на півдні України.

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