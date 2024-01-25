Окупанти вдарили по Донеччині: пошкоджені десятки будинків, є загиблі (фото)

Російські війська обстріляли 15 населених пунктів Донецької області 24 січня та в ніч проти 25 січня. Пошкоджені або зруйновані десятки житлових будинків, загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Так, окупанти обстріляли касетними боєприпасами Новоукраїнку Вугледарської громади. Минулося без жертв.

Внаслідок обстрілів по Авдіївці поранень зазнали двоє людей.

У Курахівській громаді ворог влаштував ракетний удар по Гірнику. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Пошкоджено дві п’ятиповерхівки і 43 приватні будинки. Також у громаді пошкоджено чотири будинки у Трудовому.

Посеред ночі російські війська вдарили по Олексієво-Дружківці у Краматорському районі. Там було зруйновано три будинки, пошкоджено 10 будинків та інтернат. У Лиманській громаді під ворожим вогнем опинилися Торське, Ямпіль і Терни. У Костянтинівській громаді були обстріляні околиці кількох сіл.

У Сіверську Бахмутського району внаслідок російських обстрілів було зруйновано два будинки, пошкоджено два будинки та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені п’ять приватних будинків і чотири багатоповерхівки.

Загалом протягом доби російські загарбники 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 69 осіб, серед яких 17 дітей.

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Наслідки обстрілу в Донецькій області / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки обстрілу в Донецькій області / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки обстрілу в Донецькій області / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Наслідки обстрілу в Донецькій області / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Нагадаємо, під вечір 24 січня росіяни завдали ракетного удару по Гірнику і влучили у житлову забудову, вбивши і поранивши мирних жителів. Філашкін заявив, що це був цілеспрямований удар по цивільних і закликав евакуюватися.

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