Окупанти вдарили по Донецькій області авіабомбами і крилатими ракетами: поранені діти, відкрито справу (фото)

Окупанти вдарили по Донецькій області авіабомбами і крилатими ракетами: поранені діти, відкрито справу (фото)

Російські окупанти протягом 29-30 квітня влаштували низку обстрілів населених пунктів Донецької області із застосуванням авіабомб та крилатих ракет. Внаслідок ударів поранень зазнали 17 мирних жителів та була зруйнована цивільна інфраструктура.

За цими фактами прокуратура Донецької області почала досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Про це йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 29 квітня російські війська обстріляли смт Велика Новосілка та с. Времівка Волноваського району. Внаслідок обстрілу тілесних ушкоджень зазнали шестеро місцевих жителів, зокрема 15-річний хлопець. Цього ж дня з міста Сіверська Бахмутського району до лікарні поставили пораненого 14-річного хлопця.

Водночас бахмутські хірурги надають допомогу двом мирним жителям, які отримали тяжкі вогнепальні поранення внаслідок ворожих обстрілів міст Привілля та Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

30 квітня російські війська обстріляли Добропілля крилатими ракетами фугасної проникливої дії. Постраждали та потрапили до лікарень восьмеро цивільних, серед яких троє дівчаток віком п’ять, шість та сім років. Крім того, уламками пошкоджені приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів.

Двома днями раніше російська армія обстріляла Краматорський район. Вкотре прильоти зафіксовані у населених пунктах, де відсутні будь-які об’єкти військової інфраструктури: селища Привілля, Майдан, Новомиколаївка, Іванівка. Ракетами та скинутими з літаків авіабомбами окупанти пошкодили чимало житлових будинків, приміщення фермерського господарства, сільський трансформатор.

Нагадаємо, вдень 30 квітня російські війська обстріляли Комишуваху в Луганській області. Зруйновано школу та житловий будинок.

На Донеччині злетів у повітря міст через Сіверський Донець

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