Окупанти вдарили по евакуаційній базі Товариства Червоного Хреста України у Слов’янську (фото)

Російські війська обстріляли евакуаційну базу Товариства Червоного Хреста України, розташовану у Слов’янську Донецької області. Загиблих та постраждалих немає.

Окупанти знали, по чому б’ють, адже на всіх картах місце обстрілу було позначене як будинок Червоного Хреста.

Про це повідомила Слов’янська ВЦА із посиланням на працівника Товариства Червоного Хреста в Україні Тараса Логгінова.

"Росіяни обстріляли евакуаційну базу Товариства Червоного Хреста України в Слов’янську. Ворожий удар зі 152-міліметрової артилерії стався у понеділок, 29 серпня. По об’єкту влучили чотири снаряди", – йдеться у заяві.

Внаслідок атаки зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. На щастя, ніхто з волонтерів не постраждав.

"На всіх картах це місце позначено як будинок Червоного Хреста. російське командування знало, що військових об'єктів ні на самій базі, ні на околицях немає", – зауважив Логгінов.

Він запевнив, що волонтери продовжать евакуацію цивільних за допомгою техніки, що залишилася.

Нагадаємо, російські загарбники також обстріляли Слов'янськ у ніч проти 29 серпня. Внаслідок ворожої атаки виникла проблема з постачанням електроенергії до кількох мікрорайонів.

Кремль затикає дірки на фронті бойовиками з Донбасу та новими мобілізованими / Сергій Кузан

Читайте також: