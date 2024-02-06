Окупанти вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля, є руйнування (фото)

Мама вбитого малюка госпіталізована до лікарні з травмами та пораненнями.
Російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини 5 та в ніч проти 6 лютого. Внаслідок ракетних ударів у Золочеві зруйновано триповерховий готель та загинуло немовля.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Водночас ворог завдав авіаударів по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.
Удар по готелю в Золочеві
У ніч проти 6 лютого, близько 2:30, загарбники завдали двох ударів ракетами С-300 у Золочеві Богодухівського району. Внаслідок атак зруйновано триповерховий готель та загинув двохмісячний хлопчик.
"З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення, щонайменше п’ять цивільних авто.
Окрім того, ввечері 5 лютого у селі Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена територія фермерського господарства.
Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.
О 20:50 окупанти влаштували обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.
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За фактом удару по готелю прокуратура відкрила справу
За фактом ударів ракетами типу С-300 по селищу Золочів за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
"Зруйновано триповерховий готель. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого 2-місячного хлопчика. Його мати та ще двоє жінок отримали поранення, наразі вони госпіталізовані до медзакладу", – йдеться у заяві.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.
Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого російські війська влаштували масований обстріл по різних районах Херсона.
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