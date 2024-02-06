Окупанти вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля, є руйнування (фото)

Мама вбитого малюка госпіталізована до лікарні з травмами та пораненнями.

Російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківщини 5 та в ніч проти 6 лютого. Внаслідок ракетних ударів у Золочеві зруйновано триповерховий готель та загинуло немовля.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська обстріляли з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін. Водночас ворог завдав авіаударів по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Удар по готелю в Золочеві

У ніч проти 6 лютого, близько 2:30, загарбники завдали двох ударів ракетами С-300 у Золочеві Богодухівського району. Внаслідок атак зруйновано триповерховий готель та загинув двохмісячний хлопчик.

"З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло двохмісячного хлопчика, який народився 4 грудня 2023 року. Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення, щонайменше п’ять цивільних авто.

Окрім того, ввечері 5 лютого у селі Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена територія фермерського господарства.

Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

О 20:50 окупанти влаштували обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

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За фактом удару по готелю прокуратура відкрила справу

За фактом ударів ракетами типу С-300 по селищу Золочів за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Зруйновано триповерховий готель. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого 2-місячного хлопчика. Його мати та ще двоє жінок отримали поранення, наразі вони госпіталізовані до медзакладу", – йдеться у заяві.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів 5 та 6 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів 5 та 6 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів 5 та 6 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів 5 та 6 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Руйнування на Харківщині внаслідок обстрілів 5 та 6 лютого / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ракетного удару по готелю в Золочеві на Харківщині / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, пізно ввечері 5 лютого російські війська влаштували масований обстріл по різних районах Херсона.

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