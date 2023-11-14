Окупанти вдарили по Харківщині "Шахедами": скільки збили та які наслідки

Вночі 14 листопада Росія запустила по Україні ракети та безпілотники.
Окупаційна армія РФ ввечері 13 листопада, близько 22:00, завдала удару по Харківщині шістьма дронами-камікадзе типу "Шахед".
Про це розповів очільник ОВА Олег Синєгубов.
Сили Протиповітряної оборони збили чотири безпілотника.
Окупанти вдарили по Ізюмському району. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих.
Також протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківської області.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада окупаційна армія РФ атакувала Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.
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