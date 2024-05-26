Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, серед поранених – дитина

Росіяни вдень обстріляли Харківську область.
Окупаційні війська Росії вдень 26 травня обстріляли село Богуславка на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 72-річна жінка, двоє цивільних осіб зазнали поранень, серед них – 9-річний хлопчик.
Про це повідомила Харківська ОВА.
Також о 13:40 окупанти обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок удару сталася пожежа у трьох будинках.
Нагадаємо, у результаті російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові кількість загиблих зросла до 15.
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