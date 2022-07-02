Окупанти вдарили по Харкову ракетами, обстріляли зі "Смерчів" і "Ураганів"

Окупанти вдарили по Харкову ракетами, обстріляли зі "Смерчів" і "Ураганів"

Російські війська вранці 2 липня завдали ракетного удару по Харкову та обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Загиблих та постраждалих немає.

Так, близько 04:00 російські військові вдарили ракетами по Немишлянському району Харкова.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог "демілітаризував" дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари", – поінформував очільник області.

Він застеріг жителів Харкова про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тож гуляти містом не варто.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов пояснив, що на Харківському напрямку загарбникам вдалося просунутися вглиб території України і тепер, окрім ракетних, місто зазнає ще й артилерійських ударів.

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