Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі України: які регіони зазнали атаки

Війська Росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по об’єктах інфраструктури.

Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про удар по одній із громад області. Працює протиповітряна оборона. В області наразі є проблеми зі світлом, Інтернетом та мобільним зв’язком.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про удари по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два "прильоти" по обʼєкту критичної інфраструктури.

"Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - зазначив очільник Харківщини.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог обстріляв область - "прильоти" зафіксовані на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. Попередньо, ракетами, які запустили з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив про "прильот".

"Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі", - написав він.

У ДСНС заявили, що протягом дня зберігатиметься небезпека ракетного удару.

Війна після війни: українцям доведеться боротися після перемоги над Росією

Читайте також: