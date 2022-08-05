Окупанти вдарили по майданчику біля Запорізької АЕС: в МЗС попередили про ядерну загрозу

Російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

Так, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Там уточнили, що загарбники влучили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності, було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", – йдеться в заяві "Енергоатому".

Водночас у компанії зауважили, що викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.



"Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!" – закликали в "Енергоатомі".

Також є повідомлення, що з боку вже самої ЗАЕС окупанти обстрілюють житлові квартали міста, йдеться в сюжеті ТСН. Станом на 17:00 у значній частині Енергодара не було світла.

На інцидент відреагували в МЗС України, де рішуче засудили дії російських окупаційних військ.

"На фоні цинічної відеозаяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті", – йдеться в заяві міністерства.

Там наголосили, що можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.

"Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", – закликали у відомстві.

Росіяни влаштували на Запорізькій АЕС чергову провокацію з обстрілами

Нагадаємо, Запорізька АЕС від початку повномасштабного вторгнення РФ захоплена окупантами. На станції працює український персонал, але під контролем росіян. Україна наполягає, що такі дії загарбника на атомному об'єкті – це терор, який наражає на небезпеку весь цивілізований світ.

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