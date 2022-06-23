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Окупанти вдарили по Миколаєву трьома крилатими ракетами: постраждала людина

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Окупанти вдарили по Миколаєву трьома крилатими ракетами: постраждала людина

Фото: ТСН.ua

Російські війська 23 червня завдали по Миколаєву удари трьома крилатими ракетами наземного базування. Запустили їх з тимчасово захопленої території Херсонської області.

Внаслідок ракетного обстрілу поранення зазнала цивільна особа.

Про це повідомила Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь".

"Миколаїв знов атаковано 3 крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста, поранено одну цивільну особу, подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні.
 

У міськраді додали, що по Одеській області були запущені ще дві ворожі крилаті ракети, які були успішно ліквідовані українськими силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, вранці 23 червня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи у місті.

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