Окупанти вдарили по Нікопольському району дронами та артилерією

Російські загарбники від самого ранку гатять по району.

Російські окупанти в ніч проти 1 квітня та вранці обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та атакували його двома дронами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські війська атакували Нікопольщину після півночі: обстріляли Червоногригорівську громаду з важкої артилерії. Постраждалих немає.

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"Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь", – повідомив Лисак.

За попередніми даними, в результаті влучання загиблих та постраждалих немає.

На решті території Дніпропетровської області "прильотів" не було.

Нагадаємо, війська РФ атакували Україну дронами в ніч проти 1 квітня: ворог запустив три безпілотники, сили ППО знищили два з них.

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