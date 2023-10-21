Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії – загинула людина

Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині.
Російські окупаційні війська вдень 21 жовтня завдали чергового удару по Нікополю Дніпропетровської області – загинула людина.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.
Він зазначив, що окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, випустивши сім снарядів. Внаслідок атаки окупантів загинув чоловік.
"Зараз вся інформація про наслідки атаки уточнюється", - зазначив Лисак.
Нагадаємо, стало відомо, якими ракетами вдарили росіяни по підприємству у Кривому Розі.
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