Окупанти вдарили по Нікополю з Ураганів" і "Градів", дрон-камікадзе поцілив у ліцей в Кривому Розі - ОВА

Російська армія у ніч проти 2 жовтня знову обстріляла Дніпропетровщину.

Окупанти агресорки Росії атакували дронами-камікадзе, "Ураганами", "Градом" та важкою артилерією два райони області: Нікопольський та Криворізький. Обійшлося без постраждалих і загиблих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район зазнав ворожих ударів з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються.

У Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. БЛП поцілив у будівлю місцевого ліцею, що розташований у середмісті. Зруйновано два поверхи. Крім того, на місці атаки талася пожежа. Її рятувальникам вдалося приборкали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У інших районах ніч минула з сиренами, але без атак, наголосив голова області.

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

Читайте також: