Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині

В ОВА повідомили про ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури Шостки.
Росіяни влаштували 23 січня ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка Сумської області.
Про це повідомила Сумська ОВА.
У військовій адміністрації вказали, що о 7:05 годині російський агресор влаштував ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури Шостки.
На місці працюють усі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.
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Нагадаємо, за повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час масованої атаки по Україні 23 січня ворог випустив у напрямку Харківщини та Сумщини 8 ракет Х-22.
Масована атака по Україні 23 січня
РФ запустила 41 ракету по Україні під час масованої атаки під ранок 23 січня. Внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовані руйнування у Києві, Харкові та Павлограді. Зокрема, відомо про "прильоти" по цивільній інфраструктурі. Десятки людей зазнали поранень, є й загиблі. ТСН.ua зібрав усі деталі про атаку.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ППО знищила десятки ракет! Уламки падали на житлові масиви. Прямі ввімкнення з Києва і Харкова
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