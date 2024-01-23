Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури на Сумщині

В ОВА повідомили про ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури Шостки.

Росіяни влаштували 23 січня ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури міста Шостка Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У військовій адміністрації вказали, що о 7:05 годині російський агресор влаштував ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури Шостки.

На місці працюють усі необхідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Будьте обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Читайте провідні новини дня:

Нагадаємо, за повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час масованої атаки по Україні 23 січня ворог випустив у напрямку Харківщини та Сумщини 8 ракет Х-22.

Масована атака по Україні 23 січня

РФ запустила 41 ракету по Україні під час масованої атаки під ранок 23 січня. Внаслідок влучань та падіння уламків зафіксовані руйнування у Києві, Харкові та Павлограді. Зокрема, відомо про "прильоти" по цивільній інфраструктурі. Десятки людей зазнали поранень, є й загиблі. ТСН.ua зібрав усі деталі про атаку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ППО знищила десятки ракет! Уламки падали на житлові масиви. Прямі ввімкнення з Києва і Харкова

Читайте також: