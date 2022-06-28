Окупанти вдарили по Очакову та продовжують обстрілювати звільнені від них неселені пункти Херсонщини — ОК “Південь”

Окупанти вдарили по Очакову та продовжують обстрілювати звільнені від них неселені пункти Херсонщини — ОК “Південь”

Російські окупаційні війська продовжують застосовувати тактику артилерійських та масованих ракетних ударів по тилових районах та областях України.

Ситуація на південному напрямку складна, напружена, але контрольована.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

"Сили оборони продовжують військову операцію на острові Зміїному та нищать ворога на Миколаївсько-Херсонському напрямку. Ворог продовжує застосовувати тактику артилерійських та масованих ракетних ударів по тилових районах та областях", - йдеться у повідомленні.

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"З далекобійної зброї ворог гатив по Широківській та Зеленодольській громадам Криворіжжя. Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються", - додають у ОК "Південь".

На Миколаївщині внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано об’єкти соціальної інфраструктури. Сталося загоряння поля з озимою пшеницею, проте без жертв.

Також перед світанком обстріляно Широківську громаду Баштанського району також влучено у сільськогосподарські угіддя. Потерпілих немає. Зранку також були обстріли ще в п’ятьох громадах області по лінії зіткнення. За попередньою інформацію, є пошкодження, подекуди зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу, з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що рашисти розташували на окупованій Херсонщині. Вражено міський стадіон, об’єкт військової інфраструктури та в передмісті - соціальні й сільськогосподарські об’єкти. Попередньо – жертв нема.

Окупаційні війська завдали зухвалого удару системами залпового вогню завдав по Очакову.

"Окупанти влучили по території міського ринку, будівлі палацу культури, у приватний сектор, а також у житлові будівлі. Наразі в деяких районах міста відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет. Троє людей загинули, з них одна дитина. Поранено семеро людей", - повідомили вони.

На Херсонщині ворог не припиняє обстріл звільнених від його присутності населених пунктів. Паралельно відкривають на окупованих територіях мережу пунктів видачі російських паспортів, поспішаючи сфальсифікувати електорат до чергової дати вкотре відтермінованого референдуму.

В Чорному морі корабельне угруповання ворога продовжує боротьбу зі штормом та тримає загрозу ракетної атаки шістнадцятьма "Калібрами" в статусі – "актуально".

Нагадаємо, що Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні за останні дні