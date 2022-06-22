Окупанти вдарили по підприємству на околиці Харкова: є поранені (фото)

Російські війська 22 червня обстріляли підприємство в Немишлянському районі Харкова. Внаслідок влучання боєприпасу спалахнула пожежа.
Троє людей зазнали поранень від ворожого боєприпаса. Про жертв наразі не повідомляється.
Про це повідомили в ДСНС у Харківській області.
"О 10:23 22 червня на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у виробничій будівлі одного промислових підприємств в Немишлянському районі Харкова. Пожежа трапилась внаслідок влучання ворожого боєприпаса", – йдеться в повідомленні.
"За попередніми даними, від уламків боєприпаса отримали поранення троє людей: двоє чоловіків та жінка", – додали надзвичайники.
Також відомо, що пожежа охопила близько 50 кв. м. Горіло перекриття в будівлі та розташоване поряд авто. Вогонь вдалося локалізувати за 20 хв., а повністю ліквідували пожежу – об 11:24.
Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов порадив жінкам і дітям залишити Харків.
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