Окупанти вдарили по пологовому відділенню лікарні у Херсоні: у Зеленського повідомили подробиці

На щастя, ніхто не постраждав.

Вдень у суботу, 10 грудня, російські війська знову атакували Херсон - вдарили по пологовому відділенню лікарні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали", - написав він.

Наразі більше інформації щодо атаки росіян немає.

Херсон - під ворожим обстрілом Росії

Після звільнення Херсона, 11 листопада, росіяни щоденно атакують місто. Так, вранці 9 грудня російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.

Лише за добу 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. За даними ОВА, противник обстріляв територію заводу, медичний заклад, магазини, кафе, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

До Херсона повертаються – вода, світло та зв’язок

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