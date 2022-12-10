Окупанти вдарили по пологовому відділенню лікарні у Херсоні: у Зеленського повідомили подробиці

На щастя, ніхто не постраждав.
Вдень у суботу, 10 грудня, російські війська знову атакували Херсон - вдарили по пологовому відділенню лікарні.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Окупанти обстріляли медичний заклад! Ворожі снаряди влучили у пологове відділення лікарні. Будівлю пошкоджено. Медпрацівники, пацієнтки та діти не постраждали", - написав він.
Наразі більше інформації щодо атаки росіян немає.
Херсон - під ворожим обстрілом Росії
Після звільнення Херсона, 11 листопада, росіяни щоденно атакують місто. Так, вранці 9 грудня російські війська обстріляли Херсон та його передмістя, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Ворожі снаряди влучили в багатоквартирні та приватні будинки, а також у дитяче відділення клінічної лікарні.
Лише за добу 9 грудня росіяни 51 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. За даними ОВА, противник обстріляв територію заводу, медичний заклад, магазини, кафе, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.
Читайте також:
- Вибухи під Москвою: у ТЦ "Мега Хімки" сталася масштабна пожежа (відео)
- У центрі Москви сталася пожежа – горіла історична будівля (відео)
- Вибух самогонного апарату в Рязані розніс двоповерховий будинок: відео