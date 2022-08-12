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Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: є жертви

Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: є жертви

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Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: є жертви

Фото: Фото з соціальних мереж

Відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Російські окупанти увечері 12 серпня вкотре обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

За його словами, цього разу під ударом опинився приватний сектор. Мер зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок удару є жертви.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що, за оперативною інформацією, достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, спалахнула пожежа у приватному секторі.

"На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, що вночі 12 серпня окупанти накрили ракетами Краматорськ і Курахове.

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