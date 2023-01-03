Окупанти вдарили по транспортному підприємству у Херсоні – пошкоджено десятки тролейбусів (фото)

Росіяни у Херсоні влучили у тролейбусний парк.

Російські окупанти у вівторок, 3 січня, знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської ради.

"Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучення сталося в один з тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поруч", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у міськраді, загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Фото: Херсонська міська рада

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства.

Тролейбус, який перебував в укритті, – уцілів.

Також повідомляється, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покриваються автобусами.

Обстріли Херсона

Протягом минулої доби окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Росіяни вбили двох людей і поранили ще дев'ятьох.

Херсон армія РФ атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

У новорічну ніч внаслідок чергового обстрілу РФ постраждали 13-річний Ярослав і його 12-річна сестра. Хлопчик потрапив під ворожий обстріл двічі поспіль.

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