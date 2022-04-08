Росія вдарила по вокзалу в Краматорську: все, що відомо про трагедію (фото та відео)

Росія вдарила по вокзалу в Краматорську: все, що відомо про трагедію (фото та відео)

Щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені.

Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували сотні людей, які чекали на евакуацію. За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, серед них - діти, понад 100 поранені.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ", - повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Росія вдарила "Точкою-У"

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, російська армія вдарила по вокзалу з касетного ракетного комплексу "Іскандер". Однак цю інформацію пізніше спростував президент Володимир Зеленський.

"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію", - написав він.

Ракета влучила у тимчасовий зал очікування.

Ракети підписали "за детей Донбасса"

Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали "за детей Донбасса". Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

"Ракети, якими росіяни вбили понад 40 людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали "за детей Донбасса". Пам'ятайте хто вони є. Не вірте жодному з них. Вони вбивці та нелюди", - йдеться у повідомленні.

Павло Кириленко/Facebook

Обстріл було сплановано заздалегідь

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що цей обстріл було сплановано заздалегідь.

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"Треба розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка мети, як мінімум БПЛА, наводчики на землі – надто дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати такі удари. Вони чудово бачили, що били по цивільних, ранній ранок, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагалися евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку. З якими бл*д*ми нам таки доводиться воювати", - сказав Арестович.

Національна поліція України

У поліції відкрили кримінальне провадження

За фактом обстрілу вокзалу в Краматорську правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 КК України - Порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Національній поліції України.

Фото: Павло Кириленко

Уточнення щодо евакуаційного руху з Донбасу на сьогодні

Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакуаційним орейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно, повідомили в "Укрзалізниці". Точний час відправки наразі не повідомляється, поїзди відправлятимуться по мірі наповнення.

Facebook/Володимир Зеленський

Facebook/Володимир Зеленський

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