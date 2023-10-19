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Окупанти вдарили по Вовчанську: почалася велика пожежа, є поранені (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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За попередньою інформацією, поранені двоє людей.

Російські війська у четвер, 19 жовтня, завдали артилерійського удару по приватному сектору міста Вовчанськ на Харківщині.

Про це повідомляє МВС України.

За попередньою інформацією, поранено двоє осіб.

"Ворог поцілив у приватне подвір’я, спричинивши пожежу та руйнування. Пожежа охопила площу 350 кв.м: горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС.

Нагадаємо, На Харківщині 11 жовтня біля села Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули.   

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Дата публікації
Перегляди
437
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