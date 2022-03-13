Окупанти вдарили по Яворівському полігону на Львівщині: випустили мінімум 8 ракет

Інформація щодо загиблих та потерпілих встановлюється.
Російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки більш відомому як Яворівський полігон у Львівській області.
Про це 13 березня повідомили в Львівській обласній військовій адміністраціїї.
За попередніми даними, вони випустили вісім ракет. Інформація щодо загиблих та потерпілих встановлюється.
Нагадаємо, що вранці на Львівщині та у Херсоні почали лунати вибухи. За свідченнями очевидців на Львівщині, вибухи - дуже гучні, вони пролунали близько 10 разів. "Вікна тріщали, люстри дрижали", - кажуть свідки.
Також ЗМІ пишуть, що вибухи чутно і в самому Львові, можливо, вперше з початку війни. Наразі ця інформація перевіряється.
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