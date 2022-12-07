Окупанти вдарили по Запорізькій області: багато руйнувань, серед поранених - дитина (фото)

Вночі від обстрілів РФ постраждало чотири людини.

Російські окупанти в ніч проти 7 грудня атакували безпілотниками і ракетами С-300 Запорізький район.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району", - пише посадовець.

За його даними, в одному з сіл внаслідок атаки армії РФ зруйновано два будинки, ще вісім - отримали пошкодження. Попередньо, троє людей поранено, в тому числі дівчина 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 - пошкоджені. Люди, на щастя, не постраждали.

Старух каже, що жертв і руйнувань могло бути значно більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА.

Нагадаємо, протягом ночі 7 грудня українські захисники збили 14 дронів, запущених окупантами.

Як повідомлялося, напередодні, 6 грудня, росіяни завдали артилерійських ударів по Куп’янську на Харківщині. Там частково зруйновано будівлю ліцею, вибиті вікна. Також пошкоджено дахи, вікна житлових будинків, господарчі споруди. Отримала осколкові поранення місцева жителька 67-років.

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