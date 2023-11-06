Окупанти вдарили по житлових будинках Херсона та області, є поранені: моторошне відео

Армія країни-агресорки вдарила по житлових будинках Херсонщини. було випущено 640 снарядів, зокрема 87 авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

Російські війська упродовж 5 листопада завдали ударів по житлових багатоповерхівках Херсона та області. Є поранені.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, протягом дня росіяни випустили по Херсонській області 640 снарядів з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. З них по Херсону — 58. Загалом армія РФ здійснила 132 обстріли.

Російські військові поцілили у магазин у Бериславі, приватні підприємства у Херсоні, житлові квартали населених пунктів області. Нині відомо про вісьмох поранених.

Також ввечері 5 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Пошкоджені житлові багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

У Силах оборони півдня розповіли, що російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Там сталися численні руйнування. Інформації про постраждалих поки немає.

"Зруйнована багатоповерхівка і довкола в радіусі 400 метрів повибивало шибки. Сьогодні будемо займатися закриванням шибок і допомогою населенню. Немає інформації, щоб постраждав хтось із людей внаслідок цього ракетного удару", — розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в ніч проти 6 листопада російська армія випустила по Бериславу та селу Кринки на Херсонщині 12 авіабомб. Всього за минулу добу по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

Росіяни вдарили по житлових будинках Херсонщини: відео наслідків

Нагадаємо, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні сили у відповідь на артобстріли окупантів на півдні України ведуть потужну боротьбу, щоб перемістити позиції ворога якомога далі від Дніпра. Адже чим більшою буде відстань, тим рідше росіяни обстрілюватимуть підконтрольні Україні території Херсонської області.

Читайте також: