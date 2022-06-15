Окупанти вдарили по житловому будинку на Миколаївщині: пробило декілька поверхів (відео)

У будинку перебували люди, щонайменше п'ять осіб постраждали.

Російські окупанти з артилерії вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку на Миколаївщині. У результаті в ньому пробило три поверхи.

Відео наслідків, зняте в зруйнованих квартирах, опублікував голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У момент обстрілу в будинку перебували люди. За попередньою інформацією, постраждали п'ять осіб. Про загиблих не повідомляється.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що росіяни обстріляли чотириповерховий житловий будинок у Миколаєві.

"Зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення", - наголосив Сєнкевич.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок запуску окупантами ракети з акваторії Чорного моря постраждав однорічний хлопчик, також пошкоджень зазнали 26 житлових будинків, 3 об'єкти торгівлі та 3 адмінбудівлі.

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